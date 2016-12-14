Убрать "для Blank Product Name" в плагине WPCustomerReviews Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки128 просмотров

При размещении отзывов на 2 сайтах выводится надпись "для Blank Product Name". Нужно будет ее убрать.

Плагин - WP Customer Reviews. CMS - Worpdress.

WordPress
8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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