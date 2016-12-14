Натяжка на Битрикс

Есть сверстанные страницы сайта, нужно натянуть на Битрикс.

Вот верстка:

test.pixwhite.com/2244/v3...

test.pixwhite.com/2244/v3...

test.pixwhite.com/2244/v3...

test.pixwhite.com/2244/v3...

test.pixwhite.com/2244/v3...

test.pixwhite.com/2244/v3...

test.pixwhite.com/2244/v3...

test.pixwhite.com/2244/v3...

Есть старый сайт, на CMS Мидгард, мы сделали новый дизайн/верстку и нужно сделать на Битриксе: "1С-Битрикс: Управление сайтом – Эксперт» + 1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации". Лицензию покупаем мы сами через свой ЛК.

Важно – сделать все нужно до 20-21 декабря

Интересует цена без наполнения - только натяжка.