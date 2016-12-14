Натяжка на Битрикс

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Закрыт4 заявки129 просмотров

Есть сверстанные страницы сайта, нужно натянуть на Битрикс.  

Вот верстка: 

test.pixwhite.com/2244/v3... 

test.pixwhite.com/2244/v3... 

test.pixwhite.com/2244/v3... 

test.pixwhite.com/2244/v3... 

test.pixwhite.com/2244/v3... 

test.pixwhite.com/2244/v3... 

test.pixwhite.com/2244/v3... 

test.pixwhite.com/2244/v3... 

Есть старый сайт, на CMS Мидгард, мы сделали новый дизайн/верстку и нужно сделать на Битриксе: "1С-Битрикс: Управление сайтом – Эксперт» + 1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации". Лицензию покупаем мы сами через свой ЛК. 

Важно – сделать все нужно до  20-21 декабря

Интересует цена без наполнения - только натяжка.

8 лет назад
andrey2610
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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