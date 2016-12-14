Натянуть верстку на Вордпресс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка118 просмотров

Натянуть верстку на вордпресс

Изучив верстку, весь функционал будет понятен. Обычный информационный сайт.

Необходимо с админки вордрпресса убрать все упоминания и логотип вордпресс. 

Необходима возможность создания альбомов для фотогалереи.

Срок до 18:00 по алмате

WordPress
8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров