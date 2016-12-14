Поправить верстку и внести изменения! Тз вот https://yadi.sk/d/gycgrrgp35ujXD
Натянуть верстку на Вордпресс
Натянуть верстку на вордпресс
Изучив верстку, весь функционал будет понятен. Обычный информационный сайт.
Необходимо с админки вордрпресса убрать все упоминания и логотип вордпресс.
Необходима возможность создания альбомов для фотогалереи.
Срок до 18:00 по алмате
Заявки фрилансеров
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