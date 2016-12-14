Натянуть сайт на WP

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Закрыт12 заявок212 просмотров

Приветствую уважаемый вебмастер!

Ищу мастера,способного натянуть дизайн на сайт на WP.

Страницы три:

-главная

-внутренняя

-внутренняя с комментариями

Отрисовки имеются.

Цена договорная,но не более 30$

WordPress
8 лет назад
iliandr777
Андрей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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