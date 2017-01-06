Натянуть верстку на движок

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок213 просмотров

Задача натянуть верстку на движок , желательно вордпресс.

Требования:

1. Что бы работало редактирование меню, статических страниц и записей.

2. В блоке "ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:"

можно было через админку добавлять новые пункты с подгрузкой картинки (иконки)

3. Что бы функционировали контактные формы

Страницы верстки:

Главная: http://adetm.ru/gost/index.html

Второстепенная: http://adetm.ru/gost/index2.html

HTMLWordPress
8 лет назад
Puxa
33 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

topref
Олег 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$30
4 дня
Все выполнено качество и точно в срок ;) Рекомендую!
Отличный заказчик, четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

topref
Олег 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад