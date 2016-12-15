Битрикс: Настроить правило обработки адреса

Есть запрашиваемый урл: http://site.ru/custom-page.html

Необходимо, чтобы отображалась страница по адресу: http://site.ru/catalog/custom-category/custom-product/ - вобщем карточка определенного товара, но при этом урл должен остаться как запрашиваемый.

Страница должна отдавать 200OK, при этом сразу открываться окончательная страница, без 301 редиректов.

Реализовать можно как через админку битрикса (Настройка правил обработки адресов), так и через .htaccess - не

принципиально.

Рассказать, как в дальнейшем добавлять аналогичную перезапись урл (Через админку или код - без разницы).