Битрикс: Настроить правило обработки адреса

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки131 просмотр

Есть запрашиваемый урл: http://site.ru/custom-page.html 

Необходимо, чтобы отображалась страница по адресу: http://site.ru/catalog/custom-category/custom-product/ - вобщем карточка определенного товара, но при этом урл должен остаться как запрашиваемый.

Страница должна отдавать 200OK, при этом сразу открываться окончательная страница, без 301 редиректов. 

Реализовать можно как через админку битрикса (Настройка правил обработки адресов), так и через .htaccess - не

принципиально. 

Рассказать, как в дальнейшем добавлять аналогичную перезапись урл (Через админку или код - без разницы). 

8 лет назад
maarkus
Марк 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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