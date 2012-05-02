Автоматизация процессов, парсеры, ZennoPoster, чат-боты
Автоматизация процессов:
- ZennoPoster;
- Парсеры с использованием php, python, mysql;
- Чат-боты Telegram, Вконтакте.
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
10 лет назад
Очень хороший исполнитель советую всем
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству
$360
10 баллов
13 лет назад
Спасибо, Марк! Все выполнено четко по ТЗ в оговоренные сроки. Все вопросы решались моментально и однозначно. За всю мою практику общения с удаленными сотрудниками могу с уверенностью сказать, что Марк один из лучших: четко следует поставленно задаче, работает быстро и качественно.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Алексеем, техническое задание было поставлено четко, все возникающие вопросы решались быстро и грамотно. Рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
13 лет назад
Доволен работай, быстро и качественно выполнил Тех. задание.
Ответный отзыв
Доволен работой с Алексеем, грамотное тех задание, понятно объяснял все моменты и правки. Рекомендую к сотрудничеству.
$150
10 баллов
13 лет назад
Joomla
Отличный разработчик! Хорошо ориентируется в CMS Joomla. Своевременно выполняет взятые на себя обязательства. Спасибо за вашу работу в проекте!
Ответный отзыв
Доволен работой с Александром, рекомендую к сотрудничеству.
$35
10 баллов
13 лет назад
Все получилось как было задумано, спасибо Марку за работу.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с заказчиком, задание поставлено грамотно, оплата своевременна. Рекомендую.