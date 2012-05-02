maarkus

Марк maarkus

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Автоматизация процессов, парсеры, ZennoPoster, чат-боты

Автоматизация процессов:

  • ZennoPoster;
  • Парсеры с использованием php, python, mysql;
  • Чат-боты Telegram, Вконтакте.

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Отзывы заказчиков

OXOTnick
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
55 отзывов
$200
10 баллов
10 лет назад
Разработать скрипт калькулятора
Очень хороший исполнитель советую всем
Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
xels
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$360
10 баллов
13 лет назад
Приватно для Хайрутдинов Марк (maarkus)
Спасибо, Марк! Все выполнено четко по ТЗ в оговоренные сроки. Все вопросы решались моментально и однозначно. За всю мою практику общения с удаленными сотрудниками могу с уверенностью сказать, что Марк один из лучших: четко следует поставленно задаче, работает быстро и качественно.
Доволен сотрудничеством с Алексеем, техническое задание было поставлено четко, все возникающие вопросы решались быстро и грамотно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Genus
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Создание калькулятора
Доволен работай, быстро и качественно выполнил Тех. задание.
Доволен работой с Алексеем, грамотное тех задание, понятно объяснял все моменты и правки. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
nativetek
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
13 лет назад
Создание шаблона для Joomla
Joomla
Отличный разработчик! Хорошо ориентируется в CMS Joomla. Своевременно выполняет взятые на себя обязательства. Спасибо за вашу работу в проекте!
Доволен работой с Александром, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
shops
51 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Калькулятор стоимости заказа
Все получилось как было задумано, спасибо Марку за работу.
Доволен сотрудничеством с заказчиком, задание поставлено грамотно, оплата своевременна. Рекомендую.
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