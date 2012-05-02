Спасибо, Марк! Все выполнено четко по ТЗ в оговоренные сроки. Все вопросы решались моментально и однозначно. За всю мою практику общения с удаленными сотрудниками могу с уверенностью сказать, что Марк один из лучших: четко следует поставленно задаче, работает быстро и качественно.