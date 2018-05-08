Написание статей на авто-тематику

РерайтингЗакрыт9 заявок245 просмотров
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Сайт автомобильной тематики. Требуется написание статей по устройству автомобиля. Технические задания по Пузату (план статьи, ключи, lsi слова, размер текста). 

Общие требования к статьям будут такие: 

1) text.ru - 70%+ общая + по источнику не более 20%, etxt antiplagiat 90%+

2) Академическая тошнота не более 9%, тошнота по слову не более 2,5%

3) webmaster.yandex.ru/spellcheck.xml

4) glvrd.ru - 7.5+

5) Текст грамотный, структурированный (подзаголовки, таблицы, списки, цитаты и т.п.)

Текст должен быть адекватным, без воды. Для написания потребуется собрать информацию с нескольких источников: часть ссылок я буду давать, часть нужно будет гуглить самостоятельно, исходя из плана статьи. 

Автор должен разбираться в устройстве авто, т.е. понимать термины, уметь разбираться в новых терминах и увязывать их в статье. 

Статей много, в перспективе около 1000 штук. Если начинаем работать, то схема следующая:

1) Тестовая статья - оплачиваемая

2) Если все устраивает, работаем дальше на постоянной основе. Желаемая скорость - 1 статья в день, но можно чуть чаще или реже - не принципиально, главное - качество. 

Цены обсуждаются, пишите свои условия, попробуем договориться. 

Портфолио в авто-тематике также приветствуется. 

Составление мета-тэгов, подбор картинок и наполнение не требуется, только текст.  

Написание статей
6 лет назад
maarkus
Марк 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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