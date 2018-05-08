Всем привет. Ищу человека который сможет помочь прописать минус слова, и заголовки для Яндекс. Директа. Плюс отсортирует запросы. Как все делать покажу. Но в любом случае предпочтение отдается человеку с опытом подобной работы. Пишите как скоро ...
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29к, поправить транслит -> русский
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