Нужно сделать глубокий рерайт с отбором текста для 30-ти текстов

Есть страница гороскопа, там много данных, общая информация.

Нужно сделать из нее версию для мужчин и для женщин.

Поэтому нужно, чтобы женскую версию делала девушка, а мужскую - мужчина. То есть нужно 2 автора.

Все исходники я дам, от вас - сделать вашу версию.

Отбираю 5 авторов для мужских текстов и 5 авторов для женских текстов.

Будет платное задание - сделать из одной страницы свой вариант. Цена стандартная - 1 доллар. Объем там будет около 1000 знаков. Кто лучше сделает - тот и получит весь объем в 30 текстов.