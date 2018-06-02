Нужно сделать глубокий рерайт с отбором текста для 30-ти текстов

РерайтингЗавершен22 заявки822 просмотра
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Есть страница гороскопа, там много данных, общая информация.

Нужно сделать из нее версию для мужчин и для женщин.

Поэтому нужно, чтобы женскую версию делала девушка, а мужскую - мужчина. То есть нужно 2 автора.

Все исходники я дам, от вас - сделать вашу версию.

Отбираю 5 авторов для мужских текстов и 5 авторов для женских текстов.

Будет платное задание - сделать из одной страницы свой вариант.  Цена стандартная - 1 доллар. Объем там будет около 1000 знаков. Кто лучше сделает - тот и получит весь объем в 30 текстов.

6 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
cdrtgv2013
Юлия 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Все сделано отлично, спасибо!
Шикарный заказчик!!! Очень понимающий. Все понятно, просто. Оплата в срок.
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