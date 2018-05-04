Рерайт небольших статей FAQ, вопрос-ответ (медицинская тематика)

РерайтингЗакрыт10 заявок211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно порядка тридцати статей, от 1000 до 1500 символов каждая. 

Статья будет посвящена лечению тазобедренного сустава. 

Ищем рерайтера, который сможет грамотно сделать рерайт с наших источников. 

Пишите ваши расценки сразу в проекте и присылайте пример статьи по околомедицинской/медицинской темтике

6 лет назад
lovinhug
Оксана 
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Рерайтинг текста (из курсовой рыботы)

    Объем исходного текста – 10 страниц, 3185 слов (22141 символ без пробелов).  Представлена 2 глава курсовой работы по дисциплине "Макроэкономика". Тема: "Государственный долг: причины возникновения и функции в современной рыночной экономике".  Нужно произвести рерайт текста, повысив уникальность ...

    Рерайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт

    Текст должен пройти на уникальность на портале antiplagius не менее 80 % при этом остаться читабельным сохраняю смысловую нагрузку. Оплата после выполнения задания. Указывайте срок и цену.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Cделать рерайт статей

    $11

    Нужно сделать рерайт по тематике "Казино вулкан" и "Азартные игры в казино онлайн" Уникальность должна быть не менее 90% , тексты низкого качества содержания, много воды в тесте, длина текста 2000 символов без пробелов. Сейчас нужно ...

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статья со спортивной направленностью

    Нужны статьи про различные программы тренировок на разные части тела и группы мышц , про правильное питание и диету. Работа очень простая, мягко говоря рерайт, перепечатка текста своими словами.

    Рерайтинг19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Диета

    Здравствуйте!!!! Можете написать статью  про сбалансированное питание или диету(диета любая на Ваше усмотрение)???, четкая диета по дням , которая поможет людям. Статья- 1300-1500(max)знаков

    Рерайтингнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется рерайтер

    Нужна серия однотипных статей на тему - производство и продажа плит перекрытия. Оплата 45р\ 1000зн. б.п.  Оплата WMR, Qiwi. Каждая статья - в пределах 1000-1500 знаков б.п.  В качестве источников используйте не менее двух разных сайтов. Одному исполнителю выдается ...

    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Три десятка текстов строительной тематики

    $200

    Нужен опытный автор для написания 30 статей строительной тематики, который сможет написать простой и понятный текст без растягивания статьи в эпопею. Без воды, без орфографических и стилистических ошибок, четко по плану статьи.  Иметь понятие в строительной ...

    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать статью со спортивной направленностью

    Нужны статьи про различные программы тренировок на разные части тела и группы мышц , про правильное питание и диету. Работа очень простая, мягко говоря рерайт, перепечатка текста своими словами.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Оживить форум новыми темами и сообщениями

    Оживить форум новыми сообщениями и новыми темами. Задача 100 тем, 500 сообщений, от 5 разных пользователей.  Задача на 5 дней. На ваши темы и сообщения на форуме будут отвечать, потому нужно принять участие в обсуждении, ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать рерайт коммерческих текстов для страниц товаров и категорий

    $250

    Здравствуйте, требуется сделать рерайт коммерческих текстов на страницы товаров и категорий для сайта по производству пищевого оборудования. Есть около 50-60 текстов, под один город, нужно сделать их рерайт дважды, на два других города, исходные тексты ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад