Оживить форум новыми темами и сообщениями

Оживить форум новыми сообщениями и новыми темами. Задача 100 тем, 500 сообщений, от 5 разных пользователей. Задача на 5 дней. На ваши темы и сообщения на форуме будут отвечать, потому нужно принять участие в обсуждении, а не просто создать тему с одним сообщением.

Тупой копипаст с других форумов не принимается. С других форумов можно взять идеи и постить только рерайченый контент.

Форум на рыболовную тематику, поэтому тот, кто в рыбалке вообще не понимает ничего заявки не оставляйте.