Оживить форум новыми темами и сообщениями

Ищу исполнителя с опытом работы по IT тематике и возможностью показать соответствующие портфолио (примеры своих работ). [u]Буду рад рассмотреть предложения как новичков сервиса, так и опытных авторов.[/u] Необходимо подготовить (рерайтинг) 5 информационных статей. Объем текста до 2 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оживить форум новыми сообщениями и новыми темами. Задача 100 тем, 500 сообщений, от 5 разных пользователей. Задача на 5 дней. На ваши темы и сообщения на форуме будут отвечать, потому нужно принять участие в обсуждении, а не просто создать тему с одним сообщением.
Тупой копипаст с других форумов не принимается. С других форумов можно взять идеи и постить только рерайченый контент.
Форум на рыболовную тематику, поэтому тот, кто в рыбалке вообще не понимает ничего заявки не оставляйте.
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