Рерайт финансовая / форекс тематика

Нужно сделать рерайт по тематике "Казино вулкан" и "Азартные игры в казино онлайн" Уникальность должна быть не менее 90% , тексты низкого качества содержания, много воды в тесте, длина текста 2000 символов без пробелов. Сейчас нужно ...
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Необходимо сделать качественный рерайт текстов из видео.
При рерайте следует учесть что из этого будет снято видео! По сути это рерайт сценария к видео.
Предпочтение отдается человеку который смыслит в тематике!
всего примерно 70 тыщь знаков
интересует цена за тыщузнак
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