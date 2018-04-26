Рерайт финансовая / форекс тематика

РерайтингЗакрыт5 заявок136 просмотров
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Необходимо сделать качественный рерайт текстов из видео.

При рерайте следует учесть что из этого будет снято видео! По сути это рерайт сценария к видео.

Предпочтение отдается человеку который смыслит в тематике!

всего примерно 70 тыщь знаков

интересует цена за тыщузнак

6 лет назад
Taren91
Андрей 
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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