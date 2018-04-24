Разработка комплекта документации на программный продукт

У нас есть программный продукт (2 программы с интерфейсом пользователя и 3 службы).

На эти программные продукты написана краткая "сырая" документация, в принципе описывающая основные возможности продуктов.

На текущий момент у нас готовится новая версия продукта, но при этом возникла острая необходимость привести в порядок документацию на старую и уже не совсем актуальную версию.

т.е. задача стоит так:

1. Мы дадим имеющуюся документация (ориентировочно: на службы - страниц по 5-10, на программы с интерфейсом - страниц по 20-40) - там есть все скриншоты и основные схемы использования -- наши программы запускать будет не нужно, а если потребуется - то мы дадим доступ к ним через teamviewer и вместе сделаем нужные скриншоты.

2. Мы дадим пояснения что и как работает - для общего понимания.

3. От исполнителя мы ожидаем переработанный объемный комплект документации.

Объем документации можно увеличить за счет следующих моментов (как вариант, но автору думаю это будет виднее):

- подробнее описать то что уже написано, большие рисунки разделить на много маленьких...

- расширить описание конфигурирования и настройки программ, переписав к нам документацию на настройку используемых нами технологий, таких как Apache Tomcat, Redis, СУБД....

- Разделив документацию на документы - администратор, оператор...

Срок - до 9 мая.

Автор должен быть технически грамотным - тематика: программный продукт для автоматизации процессов производства.

Ожидаемый общий объем: 200-600 стр.