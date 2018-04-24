Рерайт 500 статей на огородную тематику

Доброго дня! Нужно написать 5 статей про болезни печени и желчного пузыря. Цена - 50 рублей за 1000 знаков без пробелов, цена окончательная. Одна статья до 10 тыс.зн. Оплата на Вебмани или Яндекс.Деньги Пожалуйста, прикладывайте к заявке примеры работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу рерайтера для написания текстов на сайт про огороды.
Объем 500 статей. Оплата за каждую 1000 символов без пробелов - от 30р (в зависимости от сложности).
Требования к уникальности: уникальность не ниже 90% проверка с помощью http://text.ru
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