Качественный рерайт о масках для волос

Здравствуйте!

Нужен качественный рерайт, может быть совмещен с копирайтом, статей о масках для волос.

Требования к тексту:

- объем 4500-7000 знаков без пробелов каждый текст;

- текст должен содержать несколько заголовков;

- текст может содержать цитаты с наиболее важной информацией по статье;

- текст должен содержать 2-6 вхождений ключевой фразы, которая может склоняться по падежам и может быть разбавлена;

- тексты должны быть написаны без ошибок, быть легко читаемыми и

интересными, без лишней «воды». Как можно более подробно описать способы

приготовления масок, можно описать плюсы и минусы.

Названия текстов:

Маска для волос с кунжутным маслом

Маска для волос с маслом макадамии

Маска для волос с маслом пихты

Маска для волос с маслом миндаля

Маска для волос с маслом брокколи

При необходимости в личной переписке скину сайт-донор.

Желаемая стоимость для рерайта 30 рублей за 1000 знаков без пробелов.

Оплата в вебмани или яндекс-деньгах.