Необходим рерайт статьи (деревянные дома)

Рерайт текста без источника Размер текста: от 3500 до 5400 без пробелов по цене 32 рубля за 1000 символов. [b]Требования к качеству текста:[/b] [list=1][*]Плотность слова не должна превышать 3%, если не указано иное. [*]Запрещено группировать ключевые слова в одной ...