Рерайт текста по оборудованию для HoReCa

[b](!) Внимание: [/b]если у вас нет опыта в рерайтинге/копирайтинге, не пишите, пожалуйста, все равно мы отбракуем вашу анкету. [b]Ставка 30 р. за 1000 симв. [/b]Не самая высокая ставка, но зато у нас постоянные объемы. Вам не ...