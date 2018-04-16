Нужны авторы для написания статей

РерайтингЗакрыт2 заявки162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Объём 1000 статей на тему: купоны, промокоды, скидки интернет магазинов

Стоимость 25 RUB за 1000 символов без пробелов

Все статьи однотипные.

Объём статьи 4000 символов

Соблюдать правила при написании:

  • уникальность - 90 % по Advego Plagiatus
  • без ошибок различного рода
  • полностью раскрывать тему
  • равномерно распределять ключевые слова по тексту
  • дневной план от 15000 символов
ТЗ на каждую статью будет отправлено вам лично в скайп, либо другую систему обмена сообщениями

Если интересно сотрудничество, добавляйте заявку, указывая ваш опыт работы, ваше портфолио

Оплата через систему вебмани.

6 лет назад
shokerwin
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Рерайтер на постоянную основу. Много работы

    [b](!) Внимание: [/b]если у вас нет опыта в рерайтинге/копирайтинге, не пишите, пожалуйста, все равно мы отбракуем вашу анкету. [b]Ставка 30 р. за 1000 симв. [/b]Не самая высокая ставка, но зато у нас постоянные объемы. Вам не ...

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайт из двух источников тема ГБО

    $3

    Задача написать статью. Тема: Оформление документов на ГБО в ГИБДД. Вот ссылка на источники: http://www.gascenter.ru/informaciya/gibdd-i-gbo.html https://autonasto.ru/registraciya-gbo-2017-noviye-pravila-oformleniya-gibdd Ключевые слова: 1. Оформление документов на ГБО в Москве 1. Оформление документов на ГБО в Королеве 2. Помощь в оформление документов на ГБО для ГИБДД Название компании ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Оптимизация, рерайт текста на сайте

    Добрый день сайт: https://breezysound.ru Задача оптимизировать текст согласно файлу, очистить переспамленные статьи - 6 штук Сделать статьи уникальными. От Вас стоимость услуг, стучимся в ватсапп вайбер и скайп

    Рерайт текста
    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен креативный администратор каналов телеграм

    Нужен креативный администратор каналов. Посты должны быть интересными и красиво оформленные, через телеграф.  Тематики каналов: - Женская; - Мужская; - Детская; - Городской канал. Приветствуется опыт работы.

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптация сказок

    Нужна адаптация старорусских народных сказок. Вот основные задачи: 1) Перевести текст на новую орфографию (трансляция). Исходные тексты относятся к орфографии до 1918 г.; 2) Переписать сказку грамотным литературным языком (исходные тексты часто записаны в разговорно-деревенском со множеством ...

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптация старорусских сказок

    Требуется адаптация старорусских сказок. Вот основные задачи: 1) Перевести текст на новую орфографию (трансляция). Исходные тексты относятся к орфографии до 1918 г.; 2) Переписать сказку грамотным литературным языком (исходные тексты часто записаны в разговорно-деревенском со множеством ошибок); 3) ...

    Рерайтингнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайтинг небольшой научной работы, проверка по антиплагиат.ру

    $8

    Необходимо отрерайтить 2 текста для научной работы. Оформлять не нужно. Без формул и расчетов - чистая теория. Объем 1 текста - 8-10 стр. ворд (около 10-12 тыс. збп.).  Язык - русский.  Необходимо соблюдать научный стиль написания, отсутствие слов-паразитов, ...

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищем автора с помощниками

    Всем привет! Ищем автора с помощниками на проект, надо написать пачку статей (2000 шт) по обзорной тематике, примеры тут [url=http://obzorus.com/]obzorus.com[/url] Стоимость 35 рублей/1000 с возможным повышением. Единственное требование грамотность и надежность. Спасибо! ))

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад