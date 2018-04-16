Требуется адаптация старорусских сказок. Вот основные задачи:

1) Перевести текст на новую орфографию (трансляция). Исходные тексты относятся к орфографии до 1918 г.;

2) Переписать сказку грамотным литературным языком (исходные тексты часто записаны в разговорно-деревенском со множеством ошибок);

3) Обязательно нужно избавляться от речевой избыточности, многократных повторений в тексте близко расположенных однообразных слов;

4) Смягчить бранные слова и “страшные” сцены/образы. Основная аудитория наших текстов – маленькие дети (и родители, которые будут им читать). Например, слово “дура” уместно заменить на “несмышлёха”, а сцену, в которой собаки отгрызают лисе конечности лучше обозначить как то, что они её просто потрепали.

Пример сказки - во вложении (это только образец, работа будет касаться других сказок).

Новый текст может сильно отличаться от оригинала, подойдёт даже вольный пересказ. Важно соблюдать литературный стиль.

Оплата 15 руб. за каждую 1000 знаков без пробелов исходного текста. + 20 руб. за каждую сказку (за заполнение свойств: жанр сказки и возраст ребёнка, на который она ориентирована - инструкции будут предоставлены). Сказок очень много.

Все подробности в переписке с кандидатами. Грамотность и способность писать литературным языком критически важны. Пожалуйста, не откликайтесь, если у вас с этим сложно.