Сделать рерайт по нескольким источникам

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Нужно написать статью на тему:
как отстирать белые носки
Цена 45 руб за 1000 без пробелов.
Объем:
10500 - 12000
Требования к уникальности:
не ниже 70% по text.ru по источнику меньше 20%
Требования к тошнотности:
Общая: меньше 8%
По слову: нужно попасть в диапазон 1,5%-2,6%
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Слова, должны оказаться самыми частовстречаемые при проверке тошнотности:
носок
белый
План статьи (подзаголовки) и ключевые слова, которые нужно употребить в соответствующих блоках текста:
Введение в тему
-как отстирать белые носки (1) Разбавочное вхождение
Правила и рекомендации по стирке
Какие средства использовать
-чулки колготки (1) (чем, отстирать, белые) Дополнительное слово
как отстирать белые носки в домашних условиях из разных видов ткани
Хлопковые
-отбелить носки (1) (белые, домашних, условиях) Дополнительное слово
Синтетические
Шерстяные
-отстирать носки белого цвета (1) (как) Дополнительное слово
Удаляем краску от обуви
Удаляем въевшуюся грязь с подошвы
-отстирать белые носки от грязи (1) (как, домашних, условиях) Дополнительное слово
-отстирываем белые носки от черной подошвы (1) (как, отстирать) Дополнительное слово
Удаляем серые пятна и желтизну
Замачивание и кипячение
как постирать белые носки вручную
-отстирать светлые носки (1) (как, домашних, условиях) Дополнительное слово
как стирать белые носки в машинке
Как сохранить белизну носков
-чтобы они были белыми (1) (как, стирать, носки) Дополнительное слово
Ключевые слова, которые нужно употребить, но вы сами решаете, в каком блоке их употреблять:
перекисью водорода (1) Дополнительное слово
эффективно (1) Дополнительное слово
отбеливатель (1) Дополнительное слово
белизны (1) Дополнительное слово
борная кислота (1) Дополнительное слово
хозяйственное мыло (1) Дополнительное слово
нашатырного спирта (1) Дополнительное слово
кислота для отбеливания (1) Дополнительное слово
лимонный сок (1) Дополнительное слово
Требования к формату текста:
- Разбивайте текст на абзацы по 300-600 символов.
- Используйте минимум один нумерованный или маркированный список в статье
- В тексте несколько раз НУЖНО использовать специальные выделенные абзацы, которые несут дополнительную ВАЖНУЮ информацию. Выделяйте такие абзацы метками (ВНИМАНИЕ, ВАЖНО, СПРАВКА).
- Не нужно лить воду и писать про около тематические вещи (а-ля "шуба это современная одежда без которой не обходиться не одна женщина").
- НЕ используйте "вводных слов" без особой необходимости. Статьи, изобилующие всякими "Вследствие этого", "поэтому" и прочими "Все мы понимаем, какую роль занимает тема статьи в современном мире" будут отправлены на доработку.
- Используйте план статьи – нужно раскрыть именно эти темы.
- По тексту выделить красным цветом все ключевые слова.
Четко следуйте плану статьи выше и не отклоняйтесь от него. В случае, если вы полностью ответили на вопросы рассматриваемые в данной статье и у вас есть n-количество свободных символов можете добавить свою интересную информацию по теме.
Пожалуйста, пишите тексты без “воды” – кратко и емко. Хорошие копирайтеры постоянно получают от нас заказы: лучше написать 2 статьи с лаконичными текстами, чем одну “с водой” – это лучше для нас и интереснее вам!
Что такое точное вхождение:
Это вхождение, которое обязательно должно быть употреблено в тексте в неизменном виде.
Что такое разбавочное вхождение:
Это то вхождение, которое обязательно должно быть в тексте, но оно может быть в другом падеже, числе, а также может быть разбавлено предлогом или другим словом, но порядок слов в этом ключевом слове менять нельзя.
Доп слова - можно менять порядок слов, окончания, заменять слова на синонимы, но смысл должен оставаться
В скобочках указан контекст в котором должен употребиться ключ.
Источники:
http://howtogetrid.ru/kak-otstirat-belye-noski-v-domashnix-usloviyax/
http://dombrat.ru/stirka/kak-otstirat-belye-noski.html
https://stozabot.com/stirka/402-kak-otstirat-belye-noski
http://ymadam.net/dom/stirka/otstirat-belye-noski.php
http://www.wday.ru/dom-eda/soh/sekretyi-stirki-kak-otstirat-belyie-noski/
http://onwomen.ru/kak-otstirat-belye-noski.html
https://www.syl.ru/article/280781/new_belyie-noski-kak-otstirat-v-domashnih-usloviyah
https://hozsovety.ru/odezhda/kak-otstirat-belye-noski/
http://xcook.info/vopros-otvet/kak-otstirat-belye-noski.html
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