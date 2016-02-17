zazav

Виктор Токунов zazav

 
30 летРоссия/Саратов
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
PYu
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Сделать рерайт по нескольким источникам
Хороший заказчик с грамотной постановкой задачи и своевременным выходом на связь. Рекомендую
Выполнил работу хорошо, все в срок, с соблюдением всех требований. К замечанием относиться спокойно, исправляет быстро. Рекомендую!
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RubyAlina_23
Алина 
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
2 отзыва
$4
10 баллов
6 лет назад
Нужно написать статью на тему: как разгладить мех на норковой шубе
Прекрасный заказчик, рекомендую к сотрудничеству. Постановка задания на высшем уровне, то что недопоняла - объяснил. Надеюсь еще посотрудничать.
Ответственный автор. Пишет на достойном уровне, небольшие доработки выполняет быстро! Рекомендую!
Ответный отзыв
d1mapetrenko
Дмитрий 
28 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
7 лет назад
По мелочам подправить тему на Wordpress
Отличный заказчик, был рад сотрудничеству По оплате и постановке задаче нет никаких нареканий Однозначно рекомендую! Спасибо.
Хороший исполнитель. Сделал качественно и быстро. Все поправки быстро исправлял. Предлагал свои рекомендации по верстке. Вердикт, Опытный и знающий свое дело человек. Рекомендую.
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