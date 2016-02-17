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Немного подправить тему, установить соц кнопки и форму комментариев от фейсбук. Полное и подробное ТЗ при выборе исполнителя.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно сделать адаптивную верстку и натянуть на работающий сайт. Полное ТЗ при выборе исполнителя.HTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад