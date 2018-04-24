Рерайт текстов

Доброго дня, Уважаемые рерайты! Есть работы по рерайту статей в сфере заработка. 20 руб. - 1000 зн. Антиплагиат по text.ru 100%. Более подробнее о работе. Статей много, для пробы дам одну работу. Статья в среднем содержит в себе 600 ...