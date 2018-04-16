Рерайт статей по заработку в интернете!

Доброго дня, Уважаемые рерайты!

Есть работы по рерайту статей в сфере заработка. 20 руб. - 1000 зн.

Антиплагиат по text.ru 100%.

Более подробнее о работе.

Статей много, для пробы дам одну работу. Статья в среднем содержит в себе 600 слов. Можно делать больше, меньше нельзя. Сфера заработка о том, как мошенники обманывают в интернете. За хорошие работы, цена за 1000 знаков будет выше. Писать текст нужно будет по скрипту, который я вам дам.

Первую работу вышлю исполнителю.