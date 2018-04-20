Написание статей на медицинские темы

РерайтингЗавершен2 заявки176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать тексты на тему тейпирование в ортопедии.

ТЗ отправляю в личку

Написание статей
6 лет назад
MarinaKil
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$1
2 дня
Отличный исполнитель, благодарю за качественно и с врок выполненную работу. Рекомендую.
Отличный заказчик. Всегда на связи, Задача поставлена понятно. Оплата своевременная. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Нужен креативный администратор каналов телеграм

    Нужен креативный администратор каналов. Посты должны быть интересными и красиво оформленные, через телеграф.  Тематики каналов: - Женская; - Мужская; - Детская; - Городской канал. Приветствуется опыт работы.

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптация сказок

    Нужна адаптация старорусских народных сказок. Вот основные задачи: 1) Перевести текст на новую орфографию (трансляция). Исходные тексты относятся к орфографии до 1918 г.; 2) Переписать сказку грамотным литературным языком (исходные тексты часто записаны в разговорно-деревенском со множеством ...

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптация старорусских сказок

    Требуется адаптация старорусских сказок. Вот основные задачи: 1) Перевести текст на новую орфографию (трансляция). Исходные тексты относятся к орфографии до 1918 г.; 2) Переписать сказку грамотным литературным языком (исходные тексты часто записаны в разговорно-деревенском со множеством ошибок); 3) ...

    Рерайтингнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайтинг небольшой научной работы, проверка по антиплагиат.ру

    $8

    Необходимо отрерайтить 2 текста для научной работы. Оформлять не нужно. Без формул и расчетов - чистая теория. Объем 1 текста - 8-10 стр. ворд (около 10-12 тыс. збп.).  Язык - русский.  Необходимо соблюдать научный стиль написания, отсутствие слов-паразитов, ...

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищем автора с помощниками

    Всем привет! Ищем автора с помощниками на проект, надо написать пачку статей (2000 шт) по обзорной тематике, примеры тут [url=http://obzorus.com/]obzorus.com[/url] Стоимость 35 рублей/1000 с возможным повышением. Единственное требование грамотность и надежность. Спасибо! ))

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайтинг текстов

    Добрый день! Необходим рерайтинг текстов. Файл прилагается. В отклике напишите, пожалуйста, сроки и итоговую стоимость проекта.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать рерайт по нескольким источникам

    $8

    Нужно написать статью на тему: как отстирать белые носки Цена 45 руб за 1000 без пробелов. Объем: 10500 - 12000 Требования к уникальности: не ниже 70% по text.ru по источнику меньше 20% Требования к тошнотности: Общая: меньше 8% По слову: нужно попасть в диапазон ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт текстов

    Произвести рерайт текстов на юридическую тематику в соответствии с ТЗ. Подробности выбранному исполнителю. Оплата 60/1000 збп.

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайт статей по заработку в интернете!

    Доброго дня, Уважаемые рерайты! Есть работы по рерайту статей в сфере заработка. 20 руб. - 1000 зн.  Антиплагиат по text.ru 100%.  Более подробнее о работе. Статей много, для пробы дам одну работу. Статья в среднем содержит в себе 600 ...

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад