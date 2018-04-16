Нужен креативный администратор каналов телеграм

Нужна адаптация старорусских народных сказок. Вот основные задачи: 1) Перевести текст на новую орфографию (трансляция). Исходные тексты относятся к орфографии до 1918 г.; 2) Переписать сказку грамотным литературным языком (исходные тексты часто записаны в разговорно-деревенском со множеством ...
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Нужен креативный администратор каналов. Посты должны быть интересными и красиво оформленные, через телеграф.
Тематики каналов:
- Женская;
- Мужская;
- Детская;
- Городской канал.
Приветствуется опыт работы.
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