Обязанности: 1. Анализ продвигаемого сайта и сайтов конкурентов ; 2. Своевременное нахождение и исправление ошибок; 3. Подбор и анализ ключевых запросов; 4. Оптимизация веб-ресурса для поисковых машин, увеличение органического трафика, увеличение продаж; 5. Создание ТЗ копирайтерам; 6. Продвижение товарных позиций в ...
- Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать две статьи на темы 1. Как ухаживать за ортопедическими стельками? 2. Как носить ортопедические стельки? Оплата 400 грн за одну статью. ТЗ отправляю в личкуПродающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Оплата 400 грн. Количество символов 7000. Подробное ТЗ при личном общении.Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо написать тексты на тему тейпирование в ортопедии. ТЗ отправляю в личкуРерайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Тема "Что такое тейпирование? Как пользоваться тейп лентой на колено, голеностоп?" Уникальность по адвего 90-100% Количество символов 7000 ТЗ - http://prntscr.com/j4me05 ТЗ - http://prntscr.com/j4medu Примеры статей https://newrunners.ru/mag/kinezio-tejp/ http://fysiotape.su/kinesio-tape-at-work/ Оплата 400 грн за работуКопирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо придумать и создать логотип для салона красоты. Название "Ия", буквы нужно обыграть парикмахерскими инструментами, фон прозрачный, цвет шоколадный. Подробности при личной переписке.Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется на постоянное сотрудничество для продвижение группы в Фейсбуке: Необходимо увеличение подписчиков в группе, активность в группе, увеличение переходов на основной сайт, увеличение количества заявок с канала, работа с таргетинговой рекламой. Тематика - интернет магазин ортопедических товаров. Стоимость ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется перевод товаров на укр. язык. Текстов большое количество. Стоимость 25-30 грн за 1000 символов без пробелов. В данный момент около 1500 тысяч текстов с разным количеством символов на перевод. Если результат работы устроит обе стороны, ...Переводы56 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется дизайнер, для создания рекламного баннера интернет-магазина, а так же для создания макета упаковки товаров продукции.Баннеры22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется рерайтинг статей на следующие темы " Дарсонвализация", "Правила подбора детской ортопедической обуви", " Виды, правила подбора и пользования антиварикозным компрессионным трикотажем", "Ортопедические стельки при плоскостопии", "Лечение и профилактика плоскостопия", "Антиэмболический (госпитальный) трикотаж". Тексты 2500-3000 символов, ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт6 лет назад