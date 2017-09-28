MarinaKil

Марина Кильчицкая MarinaKil

 
39 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$31
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$31
10 баллов
5 лет назад
Написание статей
Марина - отличный человек и Заказчик. Безумно рад сотрудничать с ней! Однозначно рекомендую!
Рекомендую Алексея! Задания выполняются качественно и точно в оговоренные сроки. Работаем с Алексеем уже не впервые и будем продолжать дальше наше с ним сотрудничество.
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$14
10 баллов
5 лет назад
Написание статьи на тему "Взрослая ортопедическая обувь"
Как всегда все понятно и в срок! Отличный Заказчик - рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую. Уже было выполнено несколько заданий и работа выполнена качественно и точно в оговоренный срок.
Ответный отзыв
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Написание статей на медицинские темы
Отличный заказчик. Всегда на связи, Задача поставлена понятно. Оплата своевременная. Рекомендую.
Отличный исполнитель, благодарю за качественно и с врок выполненную работу. Рекомендую.
Ответный отзыв