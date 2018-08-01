Написание статей

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Завершен4 заявки169 просмотров

Необходимо написать две статьи на темы

1. Как ухаживать за ортопедическими стельками?

2. Как носить ортопедические стельки?

Оплата 400 грн за одну статью. ТЗ отправляю в личку

Написание статей
7 лет назад
MarinaKil
40 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
7 лет назад
$31
5 дней
Рекомендую Алексея! Задания выполняются качественно и точно в оговоренные сроки. Работаем с Алексеем уже не впервые и будем продолжать дальше наше с ним сотрудничество.
Марина - отличный человек и Заказчик. Безумно рад сотрудничать с ней! Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
7 лет назад
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Продающие тексты