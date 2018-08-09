Здравствуйте!

Нужен копирайт, для коммерческих сайтов, тексты желательно продающие,

пара проектов по 30-70 текстов, тексты примерно по 2000-3300 знаков.

+ дескрипшены желательно около 150-200 знаков (может быть и без них).

Один сайт мебельный, другой технический, фиттинги и прочая продукция.

От вас нужно присутствие в skype или viber или прочие месенджеры или

телефон (если вы из России), голосом обязательно, для переговоров!

Цена за 1000 знаков.

Спасибо!