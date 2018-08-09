Нужен копирайт

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен4 заявки209 просмотров

Здравствуйте!

Нужен копирайт, для коммерческих сайтов, тексты желательно продающие,

пара проектов по 30-70 текстов, тексты примерно по 2000-3300 знаков.

+ дескрипшены желательно около 150-200 знаков (может быть и без них).

Один сайт мебельный, другой технический, фиттинги и прочая продукция.

От вас нужно присутствие в skype или viber или прочие месенджеры или

телефон (если вы из России), голосом обязательно, для переговоров!

Цена за 1000 знаков.

Спасибо!

7 лет назад
maks-sv
Макс 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$113
10 дней
Написаны хорошие тексты, спасибо!
Отличный заказчик, с которым очень приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым заказам!

Заявки фрилансеров

Anka_Georgiewna
Анна 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад