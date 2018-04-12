Необходимо написать информативный текст по теме " Тейпирование"

КопирайтингЗакрыт2 заявки233 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тема "Что такое тейпирование? Как пользоваться тейп лентой на колено, голеностоп?"

Уникальность по адвего 90-100%

Количество символов 7000

ТЗ - http://prntscr.com/j4me05

ТЗ - http://prntscr.com/j4medu

Примеры статей

https://newrunners.ru/mag/kinezio-tejp/

http://fysiotape.su/kinesio-tape-at-work/

Оплата 400 грн за работу

6 лет назад
MarinaKil
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Статья про сборку 3D-принтера

    Нужно написать статью-инструкцию по самостоятельной сборке 3D-принтера. Можно ограничиться качественным рерайтингом нескольких источников (просто переписывать одну статью на эту тему не нужно!), но понадобится хотя бы минимальное понимание тематики 3D-печати. Объём статьи: 5000-7000 символов б.п. [b]Ссылки ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать статью на тему "Зачем ритейлеру автоматизация".

    Написать продающую статью на тему "Зачем ритейлеру автоматизация", имеется ввиду автоматизация с помощью программного обеспечения 1С. В тексте должны быть выявлены боли и проблемы ритейлеров с не автоматизированным бизнесом, решение проблемы, показать выгоды автоматизации бизнеса ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать для раздела "О компании"

    Нужно написать о компании, которая занимается комплексной автоматизацией кафе, ресторанов, баров и т.д. с программным обеспечением iiko, а также внедрением и автоматизацией бизнеса с помощью 1С. Вся информация для исполнителя будет с сайта компании и ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать для раздела "О компании"

    Нужно написать о компании, которая занимается комплексной автоматизацией кафе, ресторанов, баров и т.д. с программным обеспечением iiko, а также внедрением и автоматизацией бизнеса с помощью 1С. Вся информация для исполнителя будет с сайта компании и ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать SEO текст

    Здравствуйте! Нужно написать небольшое SEO текст. Подробнее о задании в прикреплённом файле. Укажите, пожалуйста, стоимость за 1000 символов без пробелов.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статьи ремонтной тематики

    Требуется написание ряда статей по тематике Ремонт в квартире.  Предложение актуально для тех, кто:  1. Делал ремонт в своей квартире/доме и в курсе всех тонкостей этого вопроса  Или  2. Сам выполняет ремонтно-строительные работы  У нас есть перечень необходимых тем, но ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написание текстов для сайта

    Привет! Нужны текста для сайта, тематика спортивная обувь. Примерно на 1500 знаков каждый, 25 текстов. В отклике пожалуйста указывайте сумму и сроки за которые вы готовы написать. Текста должны быть уникальные, СЕО направленные, общие ключи и ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Seo тексты для новостного блога на сайте

    Требуются тексты по тематике строительная спец техника (экскаваторы, авто кран, бульдозер и т.д) Объёмы от 2 до 15 тыс. символов. Ожидаемая стоимость 70 руб./1000 сим. Конкретное ТЗ в личку по обращению.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется Копирайтер - продвинутый пользователь ПК

    $2

    На постоянной основе требуется грамотный, ответственный, готовый к обучению копирайтер – продвинутый пользователь ПК. [b]Должностные обязанности:[/b] • Создание интересных, «цепляющих» текстов на компьютерную тематику в соответствии с техническим заданием: инструкции, обзоры, сравнения и т.д. • Подготовка скриншотов  в ...

    Копирайтинг78 заявок
    Закрыт
    6 лет назад