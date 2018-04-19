Статьи ремонтной тематики

Требуется написание ряда статей по тематике Ремонт в квартире.

Предложение актуально для тех, кто:

1. Делал ремонт в своей квартире/доме и в курсе всех тонкостей этого вопроса

Или

2. Сам выполняет ремонтно-строительные работы

У нас есть перечень необходимых тем, но Вы можете рассказать свою историю, соблюдая требования к статье (подробное рассмотрение поставленного вопроса, наличие иллюстраций и т.п.)

В ответ просьба прислать ссылки на Ваши работы, а также вкратце рассказать о Вашем ремонте.