Цикл статей по клинингу

Требуется цикл статей на тему клининга для дальнейшего SEO продвижения. В месяц требуется 3 статьи по 1,5-2 тыс символов каждая. Проект до конца года.

Каждый месяц готовим темы статей и ключевые слова для размещения. Хотя текст планируется для SEO он должен быть связным и приятным для чтения. Всю необходимую информацию по технологиям уборки и прочим тонкостям предоставим.

Оплата на карту Сбера или Яндекс Деньги. Постоплата.

Прошу в заявке указать примеры статей схожей тематики.

Заявки без цен и примеров не рассматриваю