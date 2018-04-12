Цикл статей по клинингу

КопирайтингЗакрыт1 заявка170 просмотров
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Требуется цикл статей на тему клининга для дальнейшего SEO продвижения. В месяц требуется 3 статьи по 1,5-2 тыс символов каждая. Проект до конца года.

Каждый месяц готовим темы статей и ключевые слова для размещения. Хотя текст планируется для SEO он должен быть связным и приятным для чтения. Всю необходимую информацию по технологиям уборки и прочим тонкостям предоставим.

Оплата на карту Сбера или Яндекс Деньги. Постоплата.

Прошу в заявке указать примеры статей схожей тематики.

Заявки без цен и примеров не рассматриваю

6 лет назад
DIM5984
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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