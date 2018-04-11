Вакансия: автор статей (копирайтер) - удаленно, полная занятость

КопирайтингЗакрытнет заявок588 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сервис email рассылок SendPulse ищет автора статей из любого города на полный рабочий день. Работа удаленная.

Кого мы хотим видеть:

Креативного и любознательного человека, которому интересно узнавать новое и который умеет выражать полученную информацию и свои мысли в полезном для читателя тексте.

Требования:

  • Знание английского языка на уровне, позволяющем читать и понимать маркетинговые тексты (B2 или выше);
  • Безупречная грамотность (русский язык).
Будет плюсом:
  • Опыт работы с текстом (копирайтер, журналист);
  • Понимание тематики интернет-маркетинга;
Чем вы будете заниматься:

Написание полезных статей на тему маркетинга (примеры статей можно увидеть на блоге https://sendpulse.com/ru/blog

Условия работы:

  • Работа удаленно 8 часов в день по удобному вам графику
  • Заработная плата по результатам собеседования
Как откликнуться на вакансию:
  • Заполнить форму  https://goo.gl/forms/ERakXpkTuwySzyLx1
  • Мы рассмотрим все кандидатуры и свяжемся с вами если увидим, что мы можем быть интересны друг другу.
  • На том этапе мы предложим вам написать оплачиваемое тестовое задание. В связи с большим количеством тестовых заданий, мы, к сожалению, не сможем проанализировать вашу работу и дать фидбек. Но в любом случае она будет оплачена.
  • Оплата для тестового задания — $2 за 1 000 знаков без пробелов. Если вы хотите больше — укажите в комментариях при заполнении формы на первом этапе. Для получения денег вам нужна карта Приватбанка(Украина) или Paypal аккаунт, для которого доступен прием средств.
  • Мы свяжемся с кандидатами, которые лучше всего выполнили тестовое задание, и обсудим в скайпе наше дальнейшее сотрудничество.
6 лет назад
kasko
Игорь 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
  • Похожие заказы

  • Создание контента для англоязычной аудитории

    Здравствуйте! Ищется человек для поиска и создания постов на английском языке (небольшой текст+картинка или видео). Написанный текст должен побуждать к общению. Желательно прожить в Америке несколько лет.  На данный момент нужно 50-70 постов. Оплата по факту выполнения работы.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Креативное описание товаров

    $4

    Требуется творческий исполнитель, который сделает креативные описания рисунков, изображенных на товаре. Задание выдается блоками. В блоке 10 товаров, объем каждого описания 650-700 сбп. Цена за блок указана. Оплата на карту Приват банка. Тестовое описание – ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер для сферы бьюти, мода

    Требуется написание ряда статей 2500-4500 символов для трех проектов. Женское белье, курсы перманентного макияжа,  интернет-магазин по карточкам товара и категориям/блог - продукция и расходные материалы матералы для татуажа, перманентного макияжа. Портфолио или тестовая статья обязательны. Пишем по ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать статью: Java - скачать, установить

    $3

    Тема: java - скачать, установить 1. Размер текста: 2500 и больше + доплата (см. ниже) 2. Обязательно использовать фразы в точном вхождении (минимум кол. раз, можно больше если это необходимо): 3. Обязательно использовать фразы в разбавленном вхождении ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание текста для сайта компании

    $50

    [b]­­­­Ищем опытного копирайтера для написания продающего текста + seo для главной  и seo текстов для остальных страниц Тематика сайта - производство изделий из пластика [/b]примерное количество символов[b] - 14 - 22 к[/b] [i] [/i] [i]Главная страница сайта тут [b]http://tagorplast.romchyk16.xyz/[/b] [/i] [i][b]Ключевые слова и описание страниц[/b] указаны ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Описание для игры на андройде

    Требуется копирайтер для написания красивого описания приложения на Android.   Требование: Наличие устройства на Android. Рассмотрю ваши предложения

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужны тексты для Агенства праздников

    Нужны  статьи   о проведении   выездных  спектаклей: - нужны  небольшие тексты 1000 знаков примерно  10 -15  шт - Тексты   должны  быть  уникальны  не ниже  95%  по   Адвего -Нужно    ,что  бы  тексты   были  написаны  без  спамных  слов  и воды  -Нужно  ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад