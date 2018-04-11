Вакансия: автор статей (копирайтер) - удаленно, полная занятость

Сервис email рассылок SendPulse ищет автора статей из любого города на полный рабочий день. Работа удаленная.

Кого мы хотим видеть:

Креативного и любознательного человека, которому интересно узнавать новое и который умеет выражать полученную информацию и свои мысли в полезном для читателя тексте.

Требования:

Знание английского языка на уровне, позволяющем читать и понимать маркетинговые тексты (B2 или выше);

Безупречная грамотность (русский язык).

Опыт работы с текстом (копирайтер, журналист);

Понимание тематики интернет-маркетинга;

Написание полезных статей на тему маркетинга (примеры статей можно увидеть на блоге https://sendpulse.com/ru/blog

Условия работы:

Работа удаленно 8 часов в день по удобному вам графику

Заработная плата по результатам собеседования