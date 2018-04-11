Здравствуйте! Ищется человек для поиска и создания постов на английском языке (небольшой текст+картинка или видео). Написанный текст должен побуждать к общению. Желательно прожить в Америке несколько лет. На данный момент нужно 50-70 постов. Оплата по факту выполнения работы.
Вакансия: автор статей (копирайтер) - удаленно, полная занятость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сервис email рассылок SendPulse ищет автора статей из любого города на полный рабочий день. Работа удаленная.
Кого мы хотим видеть:
Креативного и любознательного человека, которому интересно узнавать новое и который умеет выражать полученную информацию и свои мысли в полезном для читателя тексте.
Требования:
- Знание английского языка на уровне, позволяющем читать и понимать маркетинговые тексты (B2 или выше);
- Безупречная грамотность (русский язык).
- Опыт работы с текстом (копирайтер, журналист);
- Понимание тематики интернет-маркетинга;
Написание полезных статей на тему маркетинга (примеры статей можно увидеть на блоге https://sendpulse.com/ru/blog
Условия работы:
- Работа удаленно 8 часов в день по удобному вам графику
- Заработная плата по результатам собеседования
- Заполнить форму https://goo.gl/forms/ERakXpkTuwySzyLx1
- Мы рассмотрим все кандидатуры и свяжемся с вами если увидим, что мы можем быть интересны друг другу.
- На том этапе мы предложим вам написать оплачиваемое тестовое задание. В связи с большим количеством тестовых заданий, мы, к сожалению, не сможем проанализировать вашу работу и дать фидбек. Но в любом случае она будет оплачена.
- Оплата для тестового задания — $2 за 1 000 знаков без пробелов. Если вы хотите больше — укажите в комментариях при заполнении формы на первом этапе. Для получения денег вам нужна карта Приватбанка(Украина) или Paypal аккаунт, для которого доступен прием средств.
- Мы свяжемся с кандидатами, которые лучше всего выполнили тестовое задание, и обсудим в скайпе наше дальнейшее сотрудничество.
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