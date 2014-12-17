Потрібен дизайнер для створення шаблонів сайтів у конструкторі сайтів SendPulse. Вимога до кандидата: досвід роботи з конструкторами сайтів. Треба створити 15 шаблонів. У ТЗ буде надана тема шаблонів і референси. Тексти в шаблонах мають бути ...
- Дизайн сайтов4 заявкиОткрыт17 дней назад
При отправке формы с сайта в Битрикс24 создается сделка и контакт. В контакте есть пользовательское поле под названием "PAPVisitorId_contact" https://take.ms/P1cJz При создании сделки в статусе "Новая" нужно отправить webhook такого вида: [code]http://demo.postaffiliatepro.ru/scripts/ns6fa1?AccountId=default1&TotalCost=120.50&Currency=RUB&OrderID=ORD_12345XYZ&ProductID=test_product&PStatus=P&visitorId=b62ab32a6b32a7ca1b28112cb34ceRyBb62ab32a6b32a7ca1b28112cb34ceRyB[/code] Где: 120.50 = сумма ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Многие видели видео [url=https://youtu.be/BQovQUga0VE]Top 15 Best Global Brands Ranking[/url] или подобные. 1. Сделать налогичное видео на основе данных из Google Trends (данные в csv или Google таблице предоставлю). Звука не надо, просто динамическую диаграмму. [url=http://bit.ly/2YE63Ov]Пример [/url]запроса, чтобы было ...Презентации4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для тех у кого есть авторитетный профиль на wikipedia.org и кто может вносить корректировки и дополнения в статьи. На странице в Wikipedia есть [url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D1%8F%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8,_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96]примеры Saas сервисов[/url], разработанных в Украине. Добавить нужный сайт в тот список (сайт релевантный, популярный, разработка ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сервис email рассылок SendPulse ищет автора статей из любого города на полный рабочий день. Работа удаленная. [b]Кого мы хотим видеть:[/b] Креативного и любознательного человека, которому интересно узнавать новое и который умеет выражать полученную информацию и свои мысли ...Копирайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
Компании, работающей в сфере email макетинга, нужна серия из 5 статей. Ориентировочно каждая статья 7 000 символов без пробелов, итого проект составит около 35 000 символов. К каждой статье нужно будет подобрать иллюстрации. Пример хорошей статьи ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно озвучить текст на русском языке. 77 слов, окончательный текст в приложении. Предпочтительно мужской голос, но не принципиально. Оставьте заявку СО ССЫЛКОЙ на аудиофайл, который можно прослушать, или на примеры в портфолио. Заявки без примера голоса и ...Озвучивание1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно озвучить текст на русском языке. 230 слов, текст в приложении. Озвучка будет наложена на видео https://vimeo.com/26098217 (для понимания темпа и стиля). Предпочтительно мужской голос, но не принципиально. Оставьте заявку СО ССЛЫЛКОЙ на аудиофайл, который можно ...Озвучивание1 исполнительЗавершен8 лет назад
Дано: - Исходный сайт - Технический поддомен с установленным WP Надо создать сайт на WP c тем же контентом: 1) выбрать респонсивную тему на Themeforest.net, наиболее близкую к дизайну оригинального сайта. Предлагаю http://themeforest.net/item/porto-responsive-wordpress-woocommerce-theme/9207399 но решение на усмотрение ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно написать плагин для Вордпресс. Суть работы плагина - экспорт данных о существующих пользователях (email-адрес, имя, и т.п.) в email-сервис с использованием API email сервиса. Плюс автоматическое добавление туда же новых пользователей в момент ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Тема сайта: отзывы пользователей о товарах, услугах и обо всем другом. Аудитория сайта в основном женская. Это отзывы людей, у которых есть опыт использования товаров. Они хотят поделиться впечатлений от успешной покупки или предостеречь от ошибки ...Нейминг и Слоганы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть инструкции по интеграции Shop Script предыдущей версии с скриптом партнерки Post Affiliate Pro: http://postaffiliatepro.ru/webasyst/ Задача переделать код под Shop Script 5: на страницу успешного заказа передать в javasctipt такие параметры: 1. ...Закрыт10 лет назад
Выполнить перевод текста (.docx файл в приложении) на русский. Использовать фразы/переводы из существующего файла (.csv). Заявки/сообщения без цены будут игнорироваться. Оплата в webmoney или на карту Приватбанка(для Украины). Переводчики без рейтинга будут рассматриваться только ...Переводы12 заявокЗакрыт10 лет назад
Договор 3600 слов (18873 зн. б/п; 22446 зн. с пробелами) (ничего нестандартного - рамочный договор о сотрудничестве ( SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT,PRICE AND CONDITIONS OF DELIVERY, TREATMENT OF THE CONFIDENTAL INFORMATION,EXCLUSIVITY OF COPYRIGHTS AND ...Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Компании, специализирующейся на софте для рассылок, нужен имиджевый видео ролик на главную страницу. Продолжительность ~ 100 сек. Языки: английский и русский Референс для понимания качества и тематики: http://vimeo.com/43192333 Просьба указывать примеры видео такого плана (облегчите мне ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть инструкция, как отследить нажатие кнопки в BreezingForms (onclick) и вызвать javascript. Нужно переделать под RSForm! Pro (1.4.0 R42) Подробно в аттаче.Закрыт11 лет назад
Нужно разработать шаблон для создания обзоров программного обеспечения. Пример реализации: youtube.com/watch?v=COSo-swZywU youtube.com/watch?v=NTf4a61gYy0 youtube.com/watch?v=rTHE8yWnd1o Во всех этих видео используется одна и та же последовательность кадров. Меняется: • цвет фона • текст (шрифт, стиль списка) • лого продукта и скриншоты • стиль подписи ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт11 лет назад
Существует готовая интеграция Webasyst и PAP: http://postaffiliatepro.ru/webasyst/ Нужно ее доделать: 1)На шаге 2 после sale.setTotalCost('{$total}'); sale.setOrderID('{$orderID}'); передать дополнительные параметры: sale.setCoupon(купон_использованный_в_заказе) sale. setData1(email_покупателя) 2). После изменения статуса заказа в магазине нужно найти id транзакции в партнерке по номеру заказа в ...Закрыт12 лет назад
- $100
Доброго времени суток, Постоянно требуется креативный качественный копирайтинг на тему скриптов для сайтов (онлайн консультант и др). Подробности выбранному исполнителю, первая задача будет текст согласно ТЗ, до 30 000 знаков, при успешном выполнении ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
На сайте www.onlinedialog.ru на главной есть видео на англ. Нужно создать презентацию для того, чтобы я мог записать подобное видео. Я предоставлю переведенный текст и скриншоты. Картинки здесь http://www.onlinedialog.ru/features Важна анимация/переходы и хотелось бы, чтобы выглядело ...Презентации4 заявкиЗакрыт12 лет назад