kasko

Игорь kasko

 
45 летУкраина/Чернигов
15 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
9
безопасных платежей

  • Зробити шаблони сайтів у конструкторі

    Потрібен дизайнер для створення шаблонів сайтів у конструкторі сайтів SendPulse. Вимога до кандидата: досвід роботи з конструкторами сайтів.  Треба створити 15 шаблонів. У ТЗ буде надана тема шаблонів і референси. Тексти в шаблонах мають бути ...

    ChatGPT
    Дизайн сайтов4 заявки
    Открыт
    17 дней назад

  • Передача вебхуков из Битрикс24 и простой обработчик

    При отправке формы с сайта в Битрикс24 создается сделка и контакт. В контакте есть пользовательское поле под названием "PAPVisitorId_contact" https://take.ms/P1cJz При создании сделки в статусе "Новая" нужно отправить webhook такого вида: [code]http://demo.postaffiliatepro.ru/scripts/ns6fa1?AccountId=default1&amp;TotalCost=120.50&amp;Currency=RUB&amp;OrderID=ORD_12345XYZ&amp;ProductID=test_product&amp;PStatus=P&amp;visitorId=b62ab32a6b32a7ca1b28112cb34ceRyBb62ab32a6b32a7ca1b28112cb34ceRyB[/code] ﻿﻿ Где: 120.50 = сумма ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Динамическая столбиковая диаграмма (видео или gif)

    Многие видели видео [url=https://youtu.be/BQovQUga0VE]Top 15 Best Global Brands Ranking[/url] или подобные. 1. Сделать налогичное видео на основе данных из Google Trends (данные в csv или Google таблице  предоставлю). Звука не надо, просто динамическую диаграмму. [url=http://bit.ly/2YE63Ov]Пример [/url]запроса, чтобы было ...

    Презентации4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разместить ссылку на сайт на wikipedia

    Для тех у кого есть авторитетный профиль на wikipedia.org и кто может вносить корректировки и дополнения в статьи. На странице в Wikipedia есть [url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D1%8F%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8,_%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96]примеры Saas сервисов[/url], разработанных в Украине.  Добавить нужный сайт в тот список (сайт релевантный, популярный, разработка ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вакансия: автор статей (копирайтер) - удаленно, полная занятость

    Сервис email рассылок SendPulse ищет автора статей из любого города на полный рабочий день. Работа удаленная. [b]Кого мы хотим видеть:[/b] Креативного и любознательного человека, которому интересно узнавать новое и который умеет выражать полученную информацию и свои мысли ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Серия статей на тему email маркетинга

    Компании, работающей в сфере email макетинга, нужна серия из 5 статей.   Ориентировочно каждая статья 7 000 символов без пробелов, итого проект составит около 35 000 символов.   К каждой статье нужно будет подобрать иллюстрации.  Пример хорошей статьи ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Озвучка для скринкаста

    Нужно озвучить текст на русском языке.  77 слов, окончательный текст в приложении.   Предпочтительно мужской голос, но не принципиально.  Оставьте заявку СО ССЫЛКОЙ на аудиофайл, который можно прослушать, или на примеры в портфолио. Заявки без примера голоса и ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Озвучить текст для видео

    Нужно озвучить текст на русском языке. 230 слов, текст в приложении. Озвучка будет наложена на видео https://vimeo.com/26098217 (для понимания темпа и стиля). Предпочтительно мужской голос, но не принципиально. Оставьте заявку СО ССЛЫЛКОЙ на аудиофайл, который можно ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • [Wordpress] Перевести сайт на Wordpress

    Дано: - Исходный сайт - Технический поддомен с установленным WP Надо создать сайт на WP c тем же контентом: 1) выбрать респонсивную тему на Themeforest.net, наиболее близкую к дизайну оригинального сайта. Предлагаю http://themeforest.net/item/porto-responsive-wordpress-woocommerce-theme/9207399 но решение на усмотрение ...

    WordPressСайт на WordPressHTMLWooCommerce
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • (плагин для Wordpress) экспорт пользователей в сервис email рассылок

    Нужно написать плагин для Вордпресс. Суть работы плагина - экспорт данных о существующих пользователях (email-адрес, имя, и т.п.) в email-сервис с использованием API email сервиса. Плюс автоматическое добавление туда же новых пользователей в момент ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подобрать название и доменное имя для сайта отзывов

    $50

    Тема сайта: отзывы пользователей о товарах, услугах и обо всем другом. Аудитория сайта в основном женская. Это отзывы людей, у которых есть опыт использования товаров. Они хотят поделиться впечатлений от успешной покупки или предостеречь от ошибки ...

    Нейминг и Слоганы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • [Webasyst Shop Script 5] код

    Есть инструкции по интеграции Shop Script предыдущей версии с скриптом партнерки Post Affiliate Pro: http://postaffiliatepro.ru/webasyst/ Задача переделать код под Shop Script 5: на страницу успешного заказа передать в javasctipt такие параметры: 1. ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • [EN->RU] Описание настройки веб-сервиса

    Выполнить перевод текста (.docx файл в приложении) на русский. Использовать фразы/переводы из существующего файла (.csv). Заявки/сообщения без цены будут игнорироваться. Оплата в webmoney или на карту Приватбанка(для Украины). Переводчики без рейтинга будут рассматриваться только ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • [Eng -> Ukr] Перевод договора

    Договор 3600 слов (18873 зн. б/п; 22446 зн. с пробелами) (ничего нестандартного - рамочный договор о сотрудничестве ( SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT,PRICE AND CONDITIONS OF DELIVERY, TREATMENT OF THE CONFIDENTAL INFORMATION,EXCLUSIVITY OF COPYRIGHTS AND ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Имиджевый видеоролик

    Компании, специализирующейся на софте для рассылок, нужен имиджевый видео ролик на главную страницу. Продолжительность ~ 100 сек. Языки: английский и русский Референс для понимания качества и тематики: http://vimeo.com/43192333 Просьба указывать примеры видео такого плана (облегчите мне ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Шаблон для Adobe After Effects

    Нужно разработать шаблон для создания обзоров программного обеспечения. Пример реализации: youtube.com/watch?v=COSo-swZywU youtube.com/watch?v=NTf4a61gYy0 youtube.com/watch?v=rTHE8yWnd1o Во всех этих видео используется одна и та же последовательность кадров. Меняется: • цвет фона • текст (шрифт, стиль списка) • лого продукта и скриншоты • стиль подписи ...

    After Effects
    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Webasyst - доработка интеграции с партнеркой

    Существует готовая интеграция Webasyst и PAP: http://postaffiliatepro.ru/webasyst/ Нужно ее доделать: 1)На шаге 2 после sale.setTotalCost('{$total}'); sale.setOrderID('{$orderID}'); передать дополнительные параметры: sale.setCoupon(купон_использованный_в_заказе) sale. setData1(email_покупателя) 2). После изменения статуса заказа в магазине нужно найти id транзакции в партнерке по номеру заказа в ...

    PHPWebasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтинг про онлайн-сервис

    $100

    Доброго времени суток, Постоянно требуется креативный качественный копирайтинг на тему скриптов для сайтов (онлайн консультант и др). Подробности выбранному исполнителю, первая задача будет текст согласно ТЗ, до 30 000 знаков, при успешном выполнении ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • [Powerpoint] Создать презентацию для видеоролика

    На сайте www.onlinedialog.ru на главной есть видео на англ. Нужно создать презентацию для того, чтобы я мог записать подобное видео. Я предоставлю переведенный текст и скриншоты. Картинки здесь http://www.onlinedialog.ru/features Важна анимация/переходы и хотелось бы, чтобы выглядело ...

    PowerPoint
    Презентации4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
zvukmux
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Озвучка для скринкаста
Приятно работать с такими заказчиками как Игорь.
Второй заказ, озвучка качественно и в заявленный (очень сжатый) срок.
Ответный отзыв
zvukmux
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$13
10 баллов
8 лет назад
Озвучить текст для видео
Игорь отличный заказчик. Чётко поставил задачу, сделал предоплату, хотя я и не настаивал, всегда доступен для связи.
Заказал у Александра озвучку для видео. Отличный голос, качественная запись, хорошая цена. Буду заказывать еще.
Ответный отзыв
E_Aitzhanov
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
[Wordpress] Перевести сайт на Wordpress
Работая с Игорем,остался очень доволен сотрудничеством.Постановка задачи и своевременный ответ на интересующие вопросы,возникавшие в ходе работы,на должном уровне.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ержан отлично справился с поставленной задачей. Результат - у меня есть респонсивный сайт, достаточно быстро грузится, сделанный как я хотел. К замечаниям в ходе работы и просьбы то-то поправить (как правило из того, что не было определено в ТЗ) прислушивался и правил. Был на связи в скайпе и задавал уточняющие вопросы. Сотрудничеством с Ержаном доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
babydoll
49 летГрузия
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Подобрать название и доменное имя для сайта отзывов
Игорь превосходный заказчик. Постановка задачи очень четкая, однако, при этом остается огромное пространство для творчества. Очень коммуникабельный. Мне было приятно с ним работать. Оплата мгновенная. Однозначно рекомендую его всем исполнителям.
Ирина предложила 10 вариантов названий доменов с подробными комментариями и один из них оказался как раз тем что надо! Отличный исполнитель с неординарным подходом к неймингу. Заслуженное первое место в конкурсе. Удачи, Ирина!
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temper_5
Юлия 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
[EN->RU] Контент сайта про web-based софт
Благодарю за проект. Буду рада продолжить сотрудничество.
Юлия качественно и в срок выполнила перевод страниц сайта - html разметка сохранена, память Традоса предоставлена. Хотя я не думаю, что воспользуюсь ТМ - буду перевод документации тоже заказывать у Юлии.
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