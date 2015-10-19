Озвучка для скринкаста

ОзвучиваниеЗавершен2 заявки189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно озвучить текст на русском языке. 

77 слов, окончательный текст в приложении.  

Предпочтительно мужской голос, но не принципиально. 

Оставьте заявку СО ССЫЛКОЙ на аудиофайл, который можно прослушать, или на примеры в портфолио. Заявки без примера голоса и окончательной цены будут игнорироваться. 

Озвучка надо уже сегодня/завтра утром. Оплата в вебмани.

Спасибо.

8 лет назад
kasko
Игорь 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
Выбранный исполнитель
zvukmux
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$7
1 день
Второй заказ, озвучка качественно и в заявленный (очень сжатый) срок.
Приятно работать с такими заказчиками как Игорь.