Озвучка для скринкаста

Нужно озвучить текст на русском языке.

77 слов, окончательный текст в приложении.

Предпочтительно мужской голос, но не принципиально.

Оставьте заявку СО ССЫЛКОЙ на аудиофайл, который можно прослушать, или на примеры в портфолио. Заявки без примера голоса и окончательной цены будут игнорироваться.

Озвучка надо уже сегодня/завтра утром. Оплата в вебмани.

Спасибо.