Есть три текста, которые нужно начитать: 1. девочки 8 лет - 40 секунд - 5$ 2. мужчина 45 лет - 30 секунд - 5$ 3. девушка 25 лет - 1,20 мин - 8$ тематика вич, для соц.проекта, не реклама. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно записать видео-обзор на устройство, длительностью порядка 3-х минут.
В качестве примера – youtu.be/YEUE50plXEM
Обязательно наличие у исполнителя подобных работ в портфолио.
Интересуют стоимость и сроки.
Спасибо!
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