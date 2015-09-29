Записать видео-обзор на устройство

ОзвучиваниеЗакрыт4 заявки239 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно записать видео-обзор на устройство, длительностью порядка 3-х минут. 

В качестве примера – youtu.be/YEUE50plXEM 

Обязательно наличие у исполнителя подобных работ в портфолио. 

Интересуют стоимость и сроки. 

Спасибо!

8 лет назад
someone-from
Александр 
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад