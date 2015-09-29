Записать видео-обзор на устройство

Есть три текста, которые нужно начитать: 1. девочки 8 лет - 40 секунд - 5$ 2. мужчина 45 лет - 30 секунд - 5$ 3. девушка 25 лет - 1,20 мин - 8$ тематика вич, для соц.проекта, не реклама. ...