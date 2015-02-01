someone-from

Всё отлично! Не всё сначала заработало... но оказалось что это со стороны сервиса с которым нужно было соединиться по API. С коммуникацией тоже всё хорошо, никто не пропадал, на любые доп. пожелания возникавшие в ходе работы реагировали адекватно. Так что всё ок! Рекомендую!