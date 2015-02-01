someone-from

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- Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно записать видео-обзор на устройство, длительностью порядка 3-х минут. В качестве примера – youtu.be/YEUE50plXEM Обязательно наличие у исполнителя подобных работ в портфолио. Интересуют стоимость и сроки. ...Озвучивание4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо следующее: Чтобы при оформлении заказа на странице лендинга расчитывалась стоимость доставки. И после подтвержения заказа, он отправлялся в систему курьерской службы. Описание API – здесь: client-shop-logistics.ru/... Интересует ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть купленый шаблон магазина, нужно внести небольшие изменения. Необходимо понимание структуры файлов в ShopScript расположенном в облаке.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
День добрый! Нужно написать скрипт передачи данных из TimePad в JustClick. ТЗ во вложении. Интересует стоимость и сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад