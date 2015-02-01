someone-from

Александр someone-from

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
9 баллов
10 лет назад
Нужно написать скрипт передачи данных из TimePad в JustClick (API)
Хороший заказчик.
Всё отлично! Не всё сначала заработало... но оказалось что это со стороны сервиса с которым нужно было соединиться по API. С коммуникацией тоже всё хорошо, никто не пропадал, на любые доп. пожелания возникавшие в ходе работы реагировали адекватно. Так что всё ок! Рекомендую!
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