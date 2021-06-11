В связи с перегрузом моей команды разыскиваю постоянного подрядчика с знанием C# MS Visual Studio 2017, разрабатываем многопоточное консольное приложение, работа с сетью, файлами, реестром, selenium, chrome webdriver и т.д. Предполагается плодотворная ...
Передача вебхуков из Битрикс24 и простой обработчик
При отправке формы с сайта в Битрикс24 создается сделка и контакт. В контакте есть пользовательское поле под названием "PAPVisitorId_contact" https://take.ms/P1cJz
При создании сделки в статусе "Новая" нужно отправить webhook такого вида:
http://demo.postaffiliatepro.ru/scripts/ns6fa1?AccountId=default1&TotalCost=120.50&Currency=RUB&OrderID=ORD_12345XYZ&ProductID=test_product&PStatus=P&visitorId=b62ab32a6b32a7ca1b28112cb34ceRyBb62ab32a6b32a7ca1b28112cb34ceRyB
Где: 120.50 = сумма сделки
RUB = валюта сделки
ORD_12345XYZ = номер сделки
test_product = id товара // необязательный параметр
b62ab32a6b32a7ca1b28112cb34ceRyB = значение пользовательского поля контакта, связанного со сделкой, "PAPVisitorId_contact"
При завершении сделки нужно отправить запрос из Bitrix24 на обработчик (в этом запросе достаточно отправлять только номер сделки) и выполнить API-запрос, описанный на этой странице:
https://support.qualityunit.com/650825-Approvedecline-commissions-by-Order-ID
При статусе "Успешная сделка" - используется "approveByOrderId".
При статусе "Сделка провалена" - используется "declineByOrderId"
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