Передача вебхуков из Битрикс24 и простой обработчик

При отправке формы с сайта в Битрикс24 создается сделка и контакт. В контакте есть пользовательское поле под названием "PAPVisitorId_contact" https://take.ms/P1cJz

При создании сделки в статусе "Новая" нужно отправить webhook такого вида:

http://demo.postaffiliatepro.ru/scripts/ns6fa1?AccountId=default1&TotalCost=120.50&Currency=RUB&OrderID=ORD_12345XYZ&ProductID=test_product&PStatus=P&visitorId=b62ab32a6b32a7ca1b28112cb34ceRyBb62ab32a6b32a7ca1b28112cb34ceRyB

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Где: 120.50 = сумма сделки

RUB = валюта сделки

ORD_12345XYZ = номер сделки

test_product = id товара // необязательный параметр

b62ab32a6b32a7ca1b28112cb34ceRyB = значение пользовательского поля контакта, связанного со сделкой, "PAPVisitorId_contact"

При завершении сделки нужно отправить запрос из Bitrix24 на обработчик (в этом запросе достаточно отправлять только номер сделки) и выполнить API-запрос, описанный на этой странице:

https://support.qualityunit.com/650825-Approvedecline-commissions-by-Order-ID

При ﻿статусе "Успешная сделка" - ﻿ используется "approveByOrderId".

При статусе "Сделка провалена" - используется "declineByOrderId"