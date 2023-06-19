Создать расширение (extensions) для Google Chrome

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Завершен1 заявка1875 просмотров

Добрый день. 

Необходимо создать расширение.

Суть раширение: добавлять js-код при просмотре страниц. 

Спасибо

JavaScript
4 года назад
SeRbIu
32 года
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
4 года назад
$50
3 дня
Escrow
Все было супер!
Все прошло великолепно, С Сергеем приятно работать. Рекомендую.

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az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
4 года назад
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