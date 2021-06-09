С++, работа с сетями cMake WIN/OSx Бюджет 160$ Оплата по мере выполнения ТЗ исполнителю, сроки 2-3 дня Оставляйте телеграм, задача не сложная
Сделать бота+автоматизация телеграм
Обязательное знание: PHP, Python, MYSQL, API Telegram.
После выполнения ТЗ, нужна будет поддержка на постоянной основе. Просьба не беспокоить тех, кто работает параллельно над крупным проектом, или если ведет несколько мелких.
Реализовано:
1) Постинг Бот телеграм. Функционал: Постинг контента во все каналы. Контактные данные при постинге подставляются в зависимости от канала. (В зависимости какой канал, контактные данные берутся из бд, которые соответствуют этому каналу) -Добавленные в бд нового байера. Возможность закрепить за ним канал.-Создание нового канала для любого пользователя с одной кнопки. Постинг:- Пересылаемые сообщения или загрузка нового контента.-Отправка постинга прямо сейчас.-Отложенный постинг-отправка нескольких изображений за один раз. Самое главное(не реализовано): постинг в каналы происходит не от имени этого бота, а от имени бота принадлежащего только этому каналу. То есть есть один бот по управлению. Но постинг происходит от имени других акков, ботов и тд. Таким образом нужно исключить все пересечения всех этих каналов. То есть телеграмм не должен понимать, что все эти каналы принадлежат одному лицу.
2) Инвайт бот. Считывает в каждом канале по какой пригласительной ссылке пришел каждый подписчик. Записываем в бд.
3) Интерфейс регистрации пригласительных ссылок в бд. (в бд есть понимание, кому и какому каналу принадлежит эта ссылка )4 поля для описания принадлежности ссылки.4) Депозитный бот. Менеджер, обрабатывающий подписчиков совершает постбек с помощью этого бота. Инфа падает в гугл док. 5)Подтягивание расходов из платежных систем относительно байера в бд.
Из того что нужно дополнительно сделать:5)Автоматизация создания пригласительных ссылок в канале
6) автоматическая подстановка пригласительной ссылки на лендинг.
7) Один интерфейс на создание и регистрацию пригласительных ссылок.
8) чекер аккаунтов на спам. Автоматическое переключение на новые акки, от имени которых создаются каналы и боты.
9) Чекер каналов. автоматическая смена активного канала. смена старых пригласительных ссылок на новые для всех лендингов.
10) Кабинет байера - все инструменты в одном месте. Статистика по любым срезам (которые прописываем при регистрации ссылок)
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