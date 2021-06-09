Сделать бота+автоматизация телеграм

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка1842 просмотра

Обязательное знание: PHP, Python, MYSQL, API Telegram.

После выполнения ТЗ, нужна будет поддержка на постоянной основе. Просьба не беспокоить тех, кто работает параллельно над крупным проектом, или если ведет несколько мелких.

Реализовано:

1) Постинг Бот телеграм. Функционал: Постинг контента во все каналы. Контактные данные при постинге подставляются в зависимости от канала. (В зависимости какой канал, контактные данные берутся из бд, которые соответствуют этому каналу) -Добавленные в бд нового байера. Возможность закрепить за ним канал.-Создание нового канала для любого пользователя с одной кнопки. Постинг:- Пересылаемые сообщения или загрузка нового контента.-Отправка постинга прямо сейчас.-Отложенный постинг-отправка нескольких изображений за один раз. Самое главное(не реализовано): постинг в каналы происходит не от имени этого бота, а от имени бота принадлежащего только этому каналу. То есть есть один бот по управлению. Но постинг происходит от имени других акков, ботов и тд. Таким образом нужно исключить все пересечения всех этих каналов. То есть телеграмм не должен понимать, что все эти каналы принадлежат одному лицу.

2) Инвайт бот. Считывает в каждом канале по какой пригласительной ссылке пришел каждый подписчик. Записываем в бд.

3) Интерфейс регистрации пригласительных ссылок в бд. (в бд есть понимание, кому и какому каналу принадлежит эта ссылка )4 поля для описания принадлежности ссылки.4) Депозитный бот. Менеджер, обрабатывающий подписчиков совершает постбек с помощью этого бота. Инфа падает в гугл док. 5)Подтягивание расходов из платежных систем относительно байера в бд.

Из того что нужно дополнительно сделать:5)Автоматизация создания пригласительных ссылок в канале

6) автоматическая подстановка пригласительной ссылки на лендинг.

7) Один интерфейс на создание и регистрацию пригласительных ссылок.

8) чекер аккаунтов на спам. Автоматическое переключение на новые акки, от имени которых создаются каналы и боты.

9) Чекер каналов. автоматическая смена активного канала. смена старых пригласительных ссылок на новые для всех лендингов.

10) Кабинет байера - все инструменты в одном месте. Статистика по любым срезам (которые прописываем при регистрации ссылок)

MySQLPHPPython
4 года назад
ilgizarchik
Илгизар 
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
22 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработка АИС в С# с подключением БД SQL management studio

    $42

    Нужно создать программу в C#, что бы программа могла связываться с подключенной БД, и вносить в неё новые данные. Так же отображение информации с БД на самих формах с помощью DataGridView. Формы уже созданы, дизайн ...

    SQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание партнерской программы на сайте

    $250

    Для онлайн-сервиса нужно создать партнерскую программу, чтобы другие пользователи могли приглашать рефералов, чтобы у партнеров была некая статистика, подобие кабинета. Примеры могу скинуть в ЛС. Желательно реализовать функцию без использования сторонних сервисов, ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Индикатор для платформы MT4

    Пожалуйста, помогите перевести в код идею индикатора зиг-заг. Настройки: Толщина линий Sell и Buy Цвет Sell линии Цвет Buy линии Отображение по тайм фреймам Установка даты начала ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Предоставить услуги разработчика 3 д дизайна

    Есть идея о создании персонализированных 3д видео серий для обучения Клиент загружает фото, программа трансформирует человека в мультипликационного героя и вставляет его в уже созданные ситуации. Один мультк (бэкграунд) ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Авторизоваться в telegram/telethon с помощью tdata

    Собственно нужно реализовать авторизацию в telethon/telegram с помощью tdata папки (архив зашифрованных файлов портативного телеграм приложения для ПК). Реализация подойдет на любом языке программирования, приветствуются варианты к обсуждению.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • ПО смарт-контракт node.js (backend) + solidity

    Нужно ПО на node.js (backend) + solidity для смарт-контракта на эфире. Программа должна работать следующим образом: На альпака финанс заходим в farm https://app.alpacafinance.org/farm. Например, нас интересует пул ликвидности CAKE-BUSD, для которого ...

    Node.jsSolidity
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать сервис интеграции Мойсклад с WB, Ozon и Яндекс-маркетом

    $415

    Заказы имеют соответствующие статусы. У ВБ есть 3 статуса заказов «новый», «доставлен» и «возврат». При попадании заказа в МС он должен иметь соответствующий статус. При изменении статуса в ВБ, статус должен меняться и в МС. ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад