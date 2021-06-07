ПО смарт-контракт node.js (backend) + solidity

Нужно ПО на node.js (backend) + solidity для смарт-контракта на эфире.

Программа должна работать следующим образом:

На альпака финанс заходим в farm https://app.alpacafinance.org/farm. Например, нас интересует пул ликвидности CAKE-BUSD, для которого мы можем посмотреть условия по ликвидации позиции https://docs.alpacafinance.org/our-protocol-1/liquidation. Наша задача заключается в том, чтобы находить в блокчейне позиции, по которым долговой процент достиг 83.3%, далее нужно создать смарт-контракт для ликвидации позиции.

Предлагайте цену и сроки.