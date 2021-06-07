Добрый день, коллеги. Нужен софт для (АТИ су). В основном взаимодействие по api. Подробнее пришлю сообщением 1. От вас +- цена и сроки. 2. Согласовываем ТЗ, точную цену и начинаем работать. 3. ...
ПО смарт-контракт node.js (backend) + solidity
Нужно ПО на node.js (backend) + solidity для смарт-контракта на эфире.
Программа должна работать следующим образом:
На альпака финанс заходим в farm https://app.alpacafinance.org/farm. Например, нас интересует пул ликвидности CAKE-BUSD, для которого мы можем посмотреть условия по ликвидации позиции https://docs.alpacafinance.org/our-protocol-1/liquidation. Наша задача заключается в том, чтобы находить в блокчейне позиции, по которым долговой процент достиг 83.3%, далее нужно создать смарт-контракт для ликвидации позиции.
Предлагайте цену и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $415
Заказы имеют соответствующие статусы. У ВБ есть 3 статуса заказов «новый», «доставлен» и «возврат». При попадании заказа в МС он должен иметь соответствующий статус. При изменении статуса в ВБ, статус должен меняться и в МС. ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
задачки на скринеЗакрыт4 года назад
- $400
1. Grabber (две ячейки в таблице) данных с личного кабинета (необходима авторизация) на сайте 2. Сохранение данных в MySQL DB на нашем Хостинге. 3. Анализ данных и при увеличении определенных параметров отправка уведомления/sms ...Закрыт4 года назад
- $15
Требуется написание парсера, бота который будет искать появление определенного условия в лайфе и давать сигналы в режиме реального времени без сильной задержки сайте flashscore.com и сохранять все матчи в котором данное условие ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
На этом сайте ( https://microkontroller.ru/arduino-projects/schetchik-shagov-shagomer-na-arduino-i-akselerometre/ ) проект шагомера, там написано всё, мне нужны просто скрины эмуляции по этому проектуЗакрыт4 года назад
Нужна программа под Виндовс которая запускает браузер, ходит по заданным сайтам, скролит и кликает мышкой. Задается рандомный временной интервал - сколько скролить один сайт, через какое время кликать по ссылкамс и ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Программа написана Visual Basic. Ранее программа была подключенна к базе (Access) данных что находилась на удалённом сервере (10.38.19.28). Теперь сервера не существует, и для коректной работы программы необходимо изменить путь к базе данных ...Закрыт4 года назад
Решить срочно задачу на java scripЗакрыт4 года назад
- $480
https://www.youtube.com/watch?v=5rPKeUXjEvE - вот качество, которое хочу по итогу получить. Если можете - откликайтесь. По итогу нужно будет видео на 15 минЗакрыт4 года назад