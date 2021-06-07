Программа для АТИ (софт)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки2059 просмотров

Добрый день, коллеги. Нужен софт для (АТИ су).  В основном взаимодействие по api. Подробнее пришлю сообщением

1. От вас +- цена и сроки.

2. Согласовываем ТЗ, точную цену и начинаем работать.

3. Желательно это все сделать на битриксе т.к. уже есть похожий софт именно на битрксе и нужна дальнейшая поддержка. (не критично)

4 года назад
iconmax363
Максим 
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3 года назад

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Артемий
 
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Максим
 
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