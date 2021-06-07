Программа для АТИ (софт)

Добрый день, коллеги. Нужен софт для (АТИ су). В основном взаимодействие по api. Подробнее пришлю сообщением

1. От вас +- цена и сроки.

2. Согласовываем ТЗ, точную цену и начинаем работать.

3. Желательно это все сделать на битриксе т.к. уже есть похожий софт именно на битрксе и нужна дальнейшая поддержка. (не критично)