Бот управления заявками на обмен на вебмани.

Нужен бот для управления курсами заявок на обмен wmx-wmz на вебмани. Кроме бота нужна панель управления параметрами заявок. Не нужно предлагать минимальную цену - нужно предложить безглючную программу, в которой будет приятно работать. Под безглючностью понимается в том числе реакция на отсутствие связи, на неадекватный ответ биржи,... на другие нештатные ситуации. В ТЗ это не прописано, включайте голову. Планируется, что программа будет дописываться, переписываться и дополняться. Поэтому писать нужно так, что бы потом можно было разобраться в написаном. Нужно помочь с хостингом, размещением и настройкой.