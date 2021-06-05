Распознавание показателей оксиметра (OCR, KNN, Python)

Я, в качестве разработчика хочу иметь возможность сделать фотографию показаний оксиметра, загрузить ее в веб-приложение и получить автоматически заполненные переменные (показания кислорода в крови и пульса) для будущего их использования в системе.

Язык разработки: Python

Дополнительно:

На текущий момент уже есть веб-приложение и код, которые работают для приборов снятия давления.

Данная задача для добавления в систему модуля распознавания показателей оксиметра (фото прилагаю).