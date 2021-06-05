Нужен подсказчик для покера

Требуется программа для игры в покер, которая сканирует покерные столы, определяет рум, сканирует их в реальном времени и передает в другую программу, которая передает эту информацию в пиосолвер и выводит информацию с него в диалог программы.

Всё детальнее расскажу выбранному исполнителю!