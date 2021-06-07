Требуется программа для игры в покер, которая сканирует покерные столы, определяет рум, сканирует их в реальном времени и передает в другую программу, которая передает эту информацию в пиосолвер и выводит информацию с него в диалог ...
Решить задачу на java script . Прямо сейчас
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