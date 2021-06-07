VAMP/LAMP GRABBER

1. Grabber (две ячейки в таблице) данных с личного кабинета (необходима авторизация) на сайте

2. Сохранение данных в MySQL DB на нашем Хостинге.

3. Анализ данных и при увеличении определенных параметров отправка уведомления/sms на Telegramm.

Для тех, кто это умеет, проект не тяжелый. Кто исполнит хорошо, получит дополнительные заказы.

4. Данный грабер должен симулировать настоящего человека.