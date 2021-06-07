VAMP/LAMP GRABBER

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки3916 просмотров

1. Grabber (две ячейки в таблице) данных с личного кабинета (необходима авторизация) на сайте

2. Сохранение данных в MySQL DB на нашем Хостинге.

3. Анализ данных и при увеличении определенных параметров отправка уведомления/sms на Telegramm.

Для тех, кто это умеет, проект не тяжелый. Кто исполнит хорошо, получит дополнительные заказы.

4. Данный грабер должен симулировать настоящего человека.

MySQL
4 года назад
Alcotik
47 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Штамм
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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4 года назад

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