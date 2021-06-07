Автоматизация действий браузера

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Закрыт7 заявок1134 просмотра

Нужна программа под Виндовс которая 

 запускает браузер, ходит по заданным сайтам, скролит и кликает мышкой.

Задается рандомный временной интервал - сколько скролить один сайт, через какое время кликать по ссылкамс и т.п.

Все это не в скрытом окне.

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