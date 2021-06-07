Автоматизация действий браузера

Нужна программа под Виндовс которая

запускает браузер, ходит по заданным сайтам, скролит и кликает мышкой.

Задается рандомный временной интервал - сколько скролить один сайт, через какое время кликать по ссылкамс и т.п.

Все это не в скрытом окне.