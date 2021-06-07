Требуется программа для игры в покер, которая сканирует покерные столы, определяет рум, сканирует их в реальном времени и передает в другую программу, которая передает эту информацию в пиосолвер и выводит информацию с него в диалог ...
Требуется написание парсера, бота flashscore.com
Требуется написание парсера, бота который будет искать появление определенного условия в лайфе и давать сигналы в режиме реального времени без сильной задержки сайте flashscore.com и сохранять все матчи в котором данное условие имело место быть. Реализовать необходимо парсинг в онлайн режиме.
Более подробно в ЛС.
фильтры Match timer(minute) =
Goals at half time =
Pre-match Odds:Goals Over 2,5
Shots on Target at half time > =
Corner on at half time =
Yellow Cards on at half time =
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