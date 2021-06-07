Небольшие задачки на Python

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задачки на скрине 

Python
4 года назад
lebedevasasha
Александра 
24 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров